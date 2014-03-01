كيم كردشيان تتعرض للابتزاز العنصري

تعرضت النجمة العالمية Kim Kardashian للابتزاز العنصري في حفل أوبرا في مدينة فيينا، بعدما دعاها إليه رجل الأعمال النمساوي Richard Lugner.

وخلال الحفلة، تعرّضت Kim للإهانة من قبل ممثل كوميديّ يُدعى Chris Stephan، كان يقدّم عرضاً في الحفلة، بعد أن لوّن وجهه بالأسود، ليبدو ذا بشرة سمراء، متقمّصاً شخصيّة Kayne West، ثمّ اقترب منها، وهو يرقص، ويقول: "أنا وجهي أسود مثل خطيبك". ولقد كرّر Stephan مضايقتها مراراً، لكنّ النجمة تجاهلته، برغم انزعاجها.

وبعد الحفلة، اكتفى Stephan بتقديم اعتذار إلى Kim، عبر صفحته الخاصّة على موقع "فيس بوك"، مشيراً إلى أنّه من أصول عربية، وهو ليس عنصرياً.

ولكن Kim لم تتعرّض للمضايقة من قبل هذا الشخص فقط، إذ اعترفت بأن Richard Lugner حاول مضايقتها أيضاً، حيث طلب منها أن تبقى معه على انفراد، مع العلم أنه دفع لها مبلغ نصف مليون دولار لقاء حضورها الحفلة.

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