أخبار عاجلة

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم -
ميركل تدين تفجير سانت بطرسبرج: "هجوم بربري وجبان" -
أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا -
أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيم كردشيان تتعرض للابتزاز العنصري

Google+ Print
كيم كردشيان تتعرض للابتزاز العنصري كيم كردشيان تتعرض للابتزاز العنصري

تعرضت النجمة العالمية Kim Kardashian للابتزاز العنصري في حفل أوبرا في مدينة فيينا، بعدما دعاها إليه رجل الأعمال النمساوي Richard Lugner.

وخلال الحفلة، تعرّضت Kim للإهانة من قبل ممثل كوميديّ يُدعى Chris Stephan، كان يقدّم عرضاً في الحفلة، بعد أن لوّن وجهه بالأسود، ليبدو ذا بشرة سمراء، متقمّصاً شخصيّة Kayne West، ثمّ اقترب منها، وهو يرقص، ويقول: "أنا وجهي أسود مثل خطيبك". ولقد كرّر Stephan مضايقتها مراراً، لكنّ النجمة تجاهلته، برغم انزعاجها.

وبعد الحفلة، اكتفى Stephan بتقديم اعتذار إلى Kim، عبر صفحته الخاصّة على موقع "فيس بوك"، مشيراً إلى أنّه من أصول عربية، وهو ليس عنصرياً.

ولكن Kim لم تتعرّض للمضايقة من قبل هذا الشخص فقط، إذ اعترفت بأن Richard Lugner حاول مضايقتها أيضاً، حيث طلب منها أن تبقى معه على انفراد، مع العلم أنه دفع لها مبلغ نصف مليون دولار لقاء حضورها الحفلة.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي