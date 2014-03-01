كيف كان لقاء راغب علامة ومايا دياب في أبو ظبي؟

بعد زيارة السوبر ستار راغب علامة المركز التجاري العالمي في أبو ظبي للقاء معجبيه في الإمارات العربية المتحدة ومنح الجوائز للفائزين بمسابقة الفيسبوك "المحظوظين الـ 10" أحيى في اليوم التالي حفلاً في مدينة زايد الرياضية قاعة أرينا، حيث افتتح الحفل خالد حجار وقدم مجموعة من الأغاني منها "سبت كل الناس عشانك" لجورج وسوف، و"يا ضلي يا روحي" لوائل كفوري، و"كرمالك" لأيمن زبيب، ثم صعد إلى المسرح السوبر ستار راغب علامة وبعد الأغنية الأولى قال للجمهور: أنا سعيد جداً بوجودي ولقائي معكم الليلة"، وإن شاء الله أستطيع إسعادكم الليلة". ثم قدم مجموعة من أغانيه الشهيرة منها: ناسيني الدنيا، توأم روحي.. وفي أغنية ما بهزرش صعد طفل إماراتي ليشاركه الغناء فصفق له الحضور، وكان راغب سعيد جداً به. وفي منتصف الحفل رحب أوقف علامة الحفل وقال: "نرحب بمايا دياب وصلت أهلاً وسهلاً"، فصعدت معه على المسرح وقال لها: "حمداً الله على السلامة"، وقبلها، ثم قدما سوية ثلاث أغاني: بنت السلطان، قلبي عشقها، وبدي أدوب، ثم شكرها على وجودها وغادرت المسرح، بينا أكمل هو وصلته الغنائية مع هتاف ورقص الجمهور.

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