ضبط 39 متهم بحوزتهم 41 سلاح ناري و 84 طلقة بالمنيا

نجحت السلطات الامنية بمحافظة المنيا في القبض علي 39 شخص بحوزتهم 41 قطعة سلاح ناري و84 طلقة، كما تم إعادة سلاح آلي من المستولي عليها في أحداث الشغب التي وقعت في محافظة المنيا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال مركز دير مواس .

وتم ضبط شخص يدعي علاء ع 25 سنه عاطل من ملوي وبحوزته 113 قرص مخدر مختلف الأنواع بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 644 لسنة 2014 إداري قسم ملوي .

ونجحت الحملة في ضبط 22 قضية تموينية لعدم اعلان اسعار ونقص وزن الخبز وعدم صلاحيته للاستخدام ، كما تم ضبط 6 قطع سلاح ابيض بحوزة 6 متهمين في ملوي والمنيا .