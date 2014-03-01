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نقابة الأطباء تطالب بتطبيق قانون مزاولة المهنة لأخصائى العلاج الطبيعى

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نقابة الأطباء تطالب بتطبيق قانون مزاولة المهنة لأخصائى العلاج الطبيعى نقابة الأطباء تطالب بتطبيق قانون مزاولة المهنة لأخصائى العلاج الطبيعى

طالبت الدكتورة نجلاء جاد الله، رئيس قسم الطب الطبيعى بجامعة عين شمس، بضرورة تطبيق قانون مزاولة المهنة لطبيب العلاج الطبيعى وأخصائى العلاج الطبيعى، وليس المطالبة بقانون يحكم العلاقة بين كلا من طبيب وأخصائى العلاج الطبيعى، وعدم قانونية ما أسموه الدكتوراه المهنية، مشيرة إلى أن الدكتوراه المهنية لها أصل فى العالم لكن يختلف عما يتم فى ، ويتسبب فى عواقب وخيمة يدفع ثمنها المرضى.

وأكدت الدكتورة نجلاء، خلال مؤتمر صحفى عقد بنقابة الأطباء، صباح اليوم، أن أخصائيى العلاج الطبيعى يفتحون مراكز ويضعون لقب دكتور على مسمع ومرئى كافة المسئولين من حقوق الإنسان والتعليم العالى دون أى عقاب، مشددة على ضرورة تجميد الموافقة التى تمت من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ووصفتها بأنها موافقة "غير مدروسة ".

وأشارت الدكتورة نجلاء، أن النقابة أقامت قضية منذ فترة قريبة، فى هذا الخصوص لمنع العشوائية الصحية والانفلات الصحى ومن ينفذ لابد ان يسبق بمن يشخص العلاج، حيث إنه إذا مارس الطب أخصائى علاج يصبح بحكم القانون مجرما حقيقيا وجريمته جنائية.

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مصر 365

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