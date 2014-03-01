محافظ القاهرة: بدء أعمال تطوير امتداد شارع رمسيس حتى محور المشير

بدأت أمس الجمعة، أعمال تطوير امتداد شارع رمسيس حتى محور المشير لخلق محور مرورى جديد لربط القاهرة بالقاهرة الجديدة.

تتضمن الأعمال توسعة وتطوير شارع امتداد رمسيس ليصبح اتجاها واحدا بعرض 6 حارات من تقاطعه مع شارع مصطفى النحاس حتى تقاطعه مع محور المشير، وكذا توسعة وتطوير امتداد شارع مصطفى النحاس ليصبح اتجاها واحدا بعرض 6 حارات من تقاطعه مع شارع امتداد رمسيس حتى تقاطعه مع محور المشير بحيث تصبح جميعًا فى اتجاه واحد.

كما تتضمن الأعمال أيضاً توسعة محور المشير عند مدخل الحى السابع أمام مستشفى الشرطة بإضافة حارة مرورية جديدة وتطوير هذا القطاع من المحور بالكامل حتى تقاطعه مع امتداد مصطفى النحاس.

وتتضمن الأعمال الخاصة بالمشروع إعادة تخطيط جميع التقاطعات على المسارات التى سيتم تطويرها بحيث لا تتعطل حركة المرور عن أى من التقاطعات بحسب التصميمات التى أعدها استشارى المشروع، ويشرف على تنفيذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

وصرح الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، أنه تم التأكيد على انتهاء الأعمال خلال عشرة أيام على الأكثر، وأن يستمر العمل دون انقطاع حتى تمام التنفيذ قبل 10 مارس.