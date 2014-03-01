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البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير مارمينا بالإسكندرية

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البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير مارمينا بالإسكندرية البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير مارمينا بالإسكندرية

يقوم البابا تواضروس الثانى غدا الأحد بتدشين “إفتتاح” كنيسة البابا كيرلس السادس بدير مارمينا مريوط  بالإسكندرية وذلك فى صلاة القداس الإلهى بحضور رهبان الدير وعدد من الأساقفة والكهنة.

يذكر أن قداسة البابا قد قام صباح اليوم برسامة ثلاثة من الكهنة الجدد على كنائس بالمحافظة ، وشارك في صلاة الرسامة الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط ، وكيل البطريركية القمص رويس مرقس ولفيف من الآباء كهنة الاسكندرية.

وألقي قداسته عظة عن الرعاية وأبوة الكاهن في خدمته ورعايته لشعبه تتلخص في أن الكاهن يجاهد مع نفسه كل يوم لكي يكون قلبه متسع ليضم التائبين ، ومتسع في فكره كما قدم السيد المسيح مثل السامري الصالح وبالتالي تتسع خدمته ليجذب نفوس كثيرة للمسيح.أيضاً دور زوجة الكاهن تشترك معه في الخدمة لأنه قبل ان يخدم الكاهن الكنيسة خدم بيته. وذكر قداسة البابا ان الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون

 

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