جوارديولا: جوتزة جيد ولكن ميسي الأفضل في التاريخ

يرى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ مؤكدا أن المقارنة بينه وبين جوتزة ظالمة.

وكان جوارديولا المدير الفني الأسبق لبرشلونة قد درب ميسي 4 سنوات هم الأفضل في مسيرة الأرجنتيني حتى الآن.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي "ليس هناك مقارنة بين جوتزة وميسي، فالأخير هو الأفضل في التاريخ.. جوتزة مازال يقضي عامه الأول هنا وهو أمر ليس سهلا ولكنه يلعب بشكل جيد".

وأضاف "هو بعمر الـ21 فقط ومازال بإمكانه التطور فهو بالفعل واحد من أفضل لاعبي ألمانيا، أنا أحاول مساعدته ولكن ميسي يلعب في مستويات أخرى".

يذكر أن جوتزة قد انتقل لصفوف بايرن ميونيخ مطلع هذا الموسم قادما من بروسيا دورتموند في صفقة كلفت البافاري 37 مليون يورو.