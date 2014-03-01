افتتاح أول مقهى للقطط الأليفة في لندن



> تستعد العاصمة البريطانية لندن، لافتتاح أول مقهى من نوعه، خاص بالقطط الأليفة في الأول من مارس المقبل، بعد أكثر من عام من التحضيرات.

وقالت صحيفة «ديلي ميرور» أمس، إن مقهى «السيدة دينا» سيرحّب بمجموعة كاملة من القطط، وأصحابها للمرة الأولى، ويعرض مجموعة متنوعة من الهدايا الخاصة بالقطط، بما في ذلك اللعب، وسجادات الخدش، والأطعمة المحببة من قبل هذه الحيوانات الأليفة.

وأضافت أن المقهى الفريد من نوعه سيقدم خدماته للقطط، وأصحابها على حد سواء، ويوفّر لهم أجواء الاستمتاع بحرية. ونسبت إلى مقهى القطط في لندن، قوله «إن المقهى سيكون مفتوحاً للجمهور، ولكن ينبغي على المتحمسين الانتظار، وإذا كانوا سخيين، بما فيه الكفاية للمساهمة في حملة تبرع سيطلقها المقهى، فسيصبحون أول من يدخل إليها».