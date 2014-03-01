رئيس وردية يرتدي نقاب لمقابلة حبيبته بالمنيا‎

إرتدي موظف مقيم بالقاهره نقاب , وتوجه الي قرية أسمو العروس، بمركز ديرمواس جنوب المنيا , وذلك لمقابلة حبيبته , التي رفضت أسرتها تزويجها منه , غير أن حيلته الشيطانيه لم تدخل علي أهالي البلدة البسطاء , وشكوا في تحركاته وتصرفاته , فقاموا بالإمساك به , وبكشف النقاب عن وجهه كانت المفاجاءه بأنه رجل , فأقتادوه الي قسم الشرطة لأتخاذ اللازم ،ومعرفة سبب أرتداءه النقاب وتخفيه بالبلدة .

كان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا ،قد تلقي إخطاراً من العميد هشام نصر ،مدير البحث الجنائي بالمديرية , بقيام أهالي قريه اسمو العروس بملوي بضبط رجل يتنكر في زي سيده منتقبه .

وأمام العميد محمد عبد العظيم ،رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المحافظه , أعترف المتهم ويدعي (خميس – م – م ) 47 سنه، يعمل رئيس ورديه بشركة ومقيم بالجيزة , بأنه تنكر في زي سيده منتقبه , وحضر الي قريه أسمو العروس بديرمواس , ليقابل حبيبته التي تدعي (س) مطلقه حيث تقدم لخطبتها , إلا أن أهلها رفضوا وكانت تربطهم علاقه عاطفيه فحضر من القاهرة لرؤيتها , وتم تحرير محضراً بالواقعه .