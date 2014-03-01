ماذا كان يفعل رامي عياش ونانسي على كورنيش أبو ظبي؟

اجتمع النجوم رامي عياش ونانسي عجرم وفرقة الـ "بوب روك" المصرية وسط البلد أمس على كورنيش أبو ظبي لإحياء حفل البطولة العالمية لسباق "ريد بل الجوي"، وقدم الحفل الإعلامي زاهر هارموش من إذاعة العربية 99.

افتتح الحفل فرقة وسط البلد وقدمت عدة أغاني منها روبابيكيا وأنتيكا ووسط البلد التي تفاعل معها الجمهور رقصاً وتهليلاً.

ثم صعدت نانسي إلى المسرح وبعد أن قدمت الأغنية الأولى حيت الجمهور وقدمت أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها: شو واثق بحاله، ما تسأل علي، حبيبي قرب، وهي الأغنية التي أشعلت الحضور وأخذ يردد من ورائها "نص نص"، كما قدمت أغنية خليجية "مشتاقة لك"، وكعادتها على المسرح أخذت نانسي ترقص على الطبلة والمزمار، وبعدها كان في انتظارها مجموعة من الأطفال خلف المسرح لالتقاط الصور معها.

اختتم الحفل البوب ستار رامي عياش، الذي كان يهتف له الجمهور قبل ظهوره على المسرح "رامي رامي"، وبدأ وصلته بأغنية "وبحب الناس الرايقة"، وبعدها حدث نقاش بينه وبين جمهوره حيث طلبوا منه غناء الأغاني المفضلة لديهم. وكان من جهته يستمع لكل طلباتهم ويقول: "تكرم عيونكم سأغني كل ما تطلبونه"، ومنها بنت السلطان، يا مسهر عيني، مبروك. وكعادته في حفلاته غنى أغنية للعندليب عبد الحليم حافظ "سواح" ثم شكر الجمهور على حضوره وغادر المسرح في تمام الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل وكان في انتظاره مجموعه من الجمهور خلف المسرح لالتقاط الصور التذكارية معه.