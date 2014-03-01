هيفا وهبي ترفض العودة الى أبو هشيمة بسبب حب جديد

أكّدت مصادر مقاربة من الفنانة هيفا وهبي لـ"سيدتي نت"، أنّ النجمة تعيش قصة حب مع رجل أعمال عربي معروف جداً، وأشارت المصادر إلى أنّ هيفا طوت صفحة أحمد أبو هشيمة الى الأبد، وأضافت" كل ما يشاع في الإعلام عن أنّ أبو هشيمة نسيَ هيفا، وأنه لا يفكر فيها هو كلام غير صحيح على الإطلاق، بل الصحيح هو عكس ذلك تماما".

وأكدت المصادر أنّ أحمد عرض على هيفا أن تعود المياه الى مجاريها بينهما، وأن يتزوجا مجدداً لكن هيفا رفضت هذا الأمر بشدة بسبب الحب الجديد الذي تعيشه حالياً.

وعن الأسباب التي جعلت أبو هشيمة، يغير موقفه ويفكر بالعودة مجدداً إلى هيفا، أجابت المصادر نفسها" لأن الضغوط خفت عليه. أحمد كان قد تعرض لضغوط كثيرة اجبرته على طلاق هيفا، ولكن الظروف تغيرت اليوم".

يبقى أن نذكر أن هيفا ستطل مساء الثلاثاء في برنامج "هيدا حكي" مع الممثل الكوميدي عادل كرم في حلقة ستسبق إطلالة زوجها أحمد أبو هشيمة مع وفاء الكيلاني قريباً.

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