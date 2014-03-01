Deepika Padukone أفضل ممثلة في حفل جوائز زي سيني

بدأ حفل توزيع جوائز "زي سيني 2014" بنسخته الـ14، يوم الجمعة في الـ 28 من فبراير2014، عند الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، في مدينة مومباي جنوب الهند.

وقبل بدء الحفل توافدت النجوم المرشّحة لنيل الجوائز إلى مومباي، وعند وصولهم إلى السجادة الحمراء التقطت لهم الصور.

استُهلّ الحفل باستعراض رائع للنجمين Zafar Ali و Yami Gautam، ثمّ تتابعت العروض للممثل الكبير Shahrukh Khan، الذي قدّم أكثر من عرض مسرحي خلال الاحتفال، منها عرض كوميدي، كما قُدّمت استعراضات مسرحيّة وغنائيّة لكلّ من المغني الرائع Yo Yo Honey Singh، والمغنية Sonakshi Sinha، والنجم الصاعد Ranveer Singh، فيما ألهب الجميع عرض النجم الكبير Akshay Kumar الذي دخل المسرح على دراجة نارية.

وتولّى تقديم الحفل الممثلان الساطعان Abhishek Bachchan وRiteish Deshmukh اللذان قدّما عرضاً كوميدياً.

وبعد انتهاء العروض، بدأ الاعلان عن النتائج وأسماء الفائزين بجوائز "زي سيني لعام 2014"، عن فئة أفضل ممثل وممثلة، وأفضل فيلم وأفضل مخرج.

يُذكر أنّ الحفل شاهده أكثر من 700 مليون شخص، في 168 دولة، وحضره حشد من أهمّ نجوم بوليوود.

وإليكم قائمة بأسماء الفائزين بأبرز جوائز "زي سيني 2014":

أفضل ممثلة برأي الجمهور: Deepika Padukone عن فيلم Chennai Express

أفضل ممثلة برأي لجنة التحكيم: Sonakshi Sinha عن فيلم Lootera

أفضل ممثل برأي الجمهور: Shahrukh Khan عن فيلم Chennai Express

أفضل ممثل برأي لجنة التحكيم: Farhan Akhtar عن فيلم Bhaag Milkha Bhaag

أفضل مخرج برأي الجمهور: Ayan Mukerji عن فيلم Yeh Jawaani Hai Deewani

أفضل مخرج برأي لجنة التحكيم: Rakeysh Omprakash Mehra عن فيلم Bhaag Milkha Bhaag

أفضل فيلم برأي الجمهور: Chennai Express

أفضل فيلم برأي لجنة التحكيم: Bhaag Milkha Bhaag

النجمة رمز الموضة: Priyanka Chopra

النجم رمز الموضة: Yo Yo Honey Singh

أفضل ممثل في الظهور الاول : Dhanush عن فيلم Raanjhaana

أفضل ممثلة في الظهور الأول : Vaani Kapoor في فيلم Shuddh Desi Romance

أفضل ممثل في دور كوميدي : Varun Sharma عن فيلم Fukrey

أفضل شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي : Shahrukh Khan

أكثر فيلم مباع : فيلم Chennai Express

أفضل قصة : قصة Kai Po Che

أغنية العام : Tum Hi Ho من فيلم Aashiqui 2

أفضل كلام أغنية وأفضل موسيقى : أغنية فيلم Aashiqui 2 للمغني Mithoon والتأليف موسيقى إلى كل من Jeet Ganguly و Ankit Tewar

أفضل شركة للمؤثرات البصرية : شركة Red Chillies VFX لفيلم الخيال العلمي Krrish 3

أفضل فيلم أكشن : فيلم Dhoom 3

أفضل مصمم رقص : Remo D'Souza عن فيلم Badtameez Dil

أفضل تصميم إنتاج : في فيلم Bhaag Milkha Bhaag

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