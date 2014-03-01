وكيل الأزهر: لا نرفض تعيين معلمى الحصة ونسعى لمساواتهم بذويهم

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر لا يرفض تعيين المعلمين الذين يعملون بأجر "الحصة"، بل أنه يسعى بكل قوته لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن الأزهر أرسل منذ فترة إلى وزارة المالية طلبا بتعيين الجميع أسوة بالتربية والتعليم، لافتا إلى أنه لن يقبل لمعلمى الأزهر إلا بالمساواة على الأقل.

وأضاف شومان فى تصريحات صحفية، أنه سيتابع مع الوزير الجديد مستجدات الأحداث والقرارات التى تخصهم، قائلا: "اتركونا نعمل فجميع المشكلات نعلمها جيدا، وهناك فرق مخلصة تعمل ليلا ونهارا وأيام العطلات بما فيها الجمع على حلها، فنحن لا ننتظر حتى يطالبنا أحد، وما فعلناه أكثر تقدما مما يطالب به البعض".

يذكر أن وكيل الأزهر الشريف، أعلن عن وصول الخطاب الخاص بالحد الأدنى للأجور من وزارة المالية إلى المشيخة، مشيرا إلى أن الأمين العام للأزهر مؤمن متولى، يعكف وفريقه بعد وصول خطاب المالية بخصوص الحد الأدنى فى مكتبه، حتى أنهوا جميع الإجراءات اللازمة للتطبيق والصرف، ثم واصلوا العمل لتطبيق زيادات المعلمين الجديدة.