تطور القوس والسهم ..من سلاح يحسم المعارك الحربية إلى الرياضة والترفيه

كتب : أحمد عبد الحميد

تُعد الأقواس والسهام واحدة من أهم منجزات الإنسان القديم ، والتى شكلت جزءا أصيلا فى تاريخ وثقافة البشرية والإنسانية ، فمن استعمالها فى المعارك الحربية والصيد ، إلى الرياضة والألعاب الأولمبية حاليا ، ومازالت تحتفظ بقدرها ومكانتها ، وإن انحسر دورها حاليا فى الترفيه واللعب .

القوس والسهم ، تلك المعادلة التى غيرت أحداث التاريخ والمعارك بفضل ما توفره من قدرة وقوة ودقة على حسم الحروب ، فامبراطوريات بُنيت وآخرى اندثرت ومات الملايين على مدار التاريخ تحت وطأة هذا الاختراع المدهش ، وقد رأينا كيف اجتاح الهكسوس مصر بواسطة العجلات الحربية المزودة برماة السهام ، وكيف قام المصريون القدماء باستعمال تلك التكنولوجيا الحديثة بعد ذلك فى الدفاع عنها بل وغزو الممالك المحيطة بها وإنشاء الامبراطورية المصرية ، ونحاول أن نستعرض معا أنواع الأقواس وتطورها على مر تاريخ .

القوس الطويل..السلاح الحاسم فى معارك أوروبا

القوس الطويل سلاح كان يستعمل في العصور الوسطى ، يعود سبب تسميته إلى طول القوس الذي كان يصل إلى 6 أقدام أو أكتر ، ووصل مداه لمسافة تتراوح مابين 165 و 228 متر، ووصل ذروة اتقانه على يد الرماة الإنجليز، الذين اعتبروه السلاح الرئيسي للجيش الإنجليزي، عندما اندلعت حرب المائة عام مع فرنسا فى القرن 12 ميلادى ، وذلك بالرغم من صعوبة إجادة استعماله .

بحلول عام 1500 م ، حلت الأسلحة النارية محل القوس والسهم، لتكون السلاح الرئيسي للمشاة الإنجليز ، وقد أنشئت الجمعية الملكية لهواة الرماية في بريطانيا عام 1781 م لتعنى بشأن الرماية بالسهام بوصفها رياضة، وبعد ذلك أنشئت جمعية الرماية بالسهام الوطنية الكبرى في بريطانيا عام 1841 م، وأقيمت أول بطولة وطنية في بريطانيا عام 1844 ميلادى .

القوس المُركب ..سلاح فرسان المغول والتتار

الأقواس المركبة كانت من بين أجود أنواع الأقواس الأسيوية، وكانت تصنع من الخشب كقلب و مقدمة القوس من قرون الماشية ، و ظهر القوس كان يشد بعصب الحيوانات ويغلف بجلد الحيوانات وكانت الأقواس معكوسة وقصيرة.

كانت الأقواس المُركبة تستعمل من على ظهر الخيول وكانت تطلق السهام الخفيفة بسرعات عالية و لمسافات مدهشة ، استعملت الأقواس المركبة على في أرجاء أسيا من كوريا حتى سواحل الأطلسي في أوروبا و شمال أفريقيا، وجنوبا في شبه الجزيرة العربية و الهند .

وقد استعمل فرسان التتار والمغول تلك الأنواع من الأقواس فى حروبهم ضد أنفسهم وضد العالم الإسلامى فى القرن 11 الميلادى ، وأنزلوا هزائم قاسية بأعدائهم نتيجة سرعة الفرسان فى الاقتحام ودقة التصويب ، مما ألحق خسائر فادحة بصفوف الجنود .

القوس المُستعرض..سهام أقصر ومدى أبعد

القوس المستعرض سلاح يتألف من قوس صلب وقصير مركب على قطعة خشبية مزودة بزناد، يسحب الرامي وتر القوس إلى الخلف ثم يضع سهما قصيرا على الوتر ويطلق السهم بجذب زناد ، و كان أبطأ في سرعة إطلاق السهام مقارنة بالقوس العادي لكن مداه قد يصل إلى 400 متر،إضافة إلى قدرة أكبر على اختراق الدروع وقد بلغ القوس القوس المستعرض ذروة استعماله في أوروبا مابين القرن 12 و بداية القرن 16 ، واستعمل في الحملات الصليبية وحصار القدس سنة 1099

كانت سهام القوس المستعرض في العصور الوسطى تتميز بأنها أقصر طولا من السهام العادية لكنها كانت أثقل وزنا، وغالبا ما كانت تصنع أجنحة السهم من الجلد بمقابل السهام العادية التي كانت تصنع من ريش الطيور، كما كانت هناك سهام للأقواس المستعرضة بدون أجنحة وكانت تعتمد على ثقل مقدمة السهم للحفاظ على توازنها في الهواء.

استفادت الأقواس المستعرضة من التطورات التكنولوجية فتم صنع أقواس من مواد جعلت منها تتمتع بقوة و دقة لم يسبق أن كانت عليها من قبل و تستخدم حاليا في رياضة التصويب و القنص.

أنواع السهام

لعبت السهام الحربية بأنواعها وأحجامها المختلفة دورا أساسيا في عمليات الهجوم والدفاع ضد العدو وقد تنوعت السهام حسب المناسبة التي ستستخدم فيها منها : السهام حادة النصل المدببة لاختراق كل ما هو صلب مثل الدروع، والسهام العريضة النصل لشق الجلد والخامات الخفيفة، والسهام المدملكة المدورة النصل لصيد الطيور وقنصها.