أخبار عاجلة

أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
صور| السيسي وترامب يتجولان في حديقة البيت الأبيض -
صور| افتتاح الملتقى التوظيفي السابع لـ«صيدلة المنصورة» -
لميس الحديدي: هناك حميمية في العلاقة بين السيسي وترامب -
صحيفة كوبية: السيسي لن يستفيد من لقائه بـ«ترامب» -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر -
الخياط: محمد سلطان حاول إفشال زيارة السيسي لواشنطن -
غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي الخامس لـ«طب الأسنان» -
تغطية خاصة - الجار الله :السيسي ذهب لأمريكا بأوراق مهمة أولها الإنتصار على خصومه من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

دفاع الإخوان:ندرس التنحي أو رد المحكمة حال رفض التحقيق فى تسريبات مرسي والعوا

Google+ Print
دفاع الإخوان:ندرس التنحي أو رد المحكمة حال رفض التحقيق فى تسريبات مرسي والعوا دفاع الإخوان:ندرس التنحي أو رد المحكمة حال رفض التحقيق فى تسريبات مرسي والعوا

مرسي والعوا

قال المحامى على كمال، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان، المتهمين فى قضية “أحداث الاتحادية” أن هيئة الدفاع قد تتنحى أو تقدم طلب برد المحكمة، فى حال عدم تنفيذ مطالبهم الخاصة بالتحقيق فى التسجيلات المسربة بين مرسى والمستشار سليم العوا، وإزالة القفص الزجاجى، وبقية مطالبهم.

وصرح على كمال، أن هيئة الدفاع تشاورت فيما بينها على فكرة الإنسحاب من الجلسة فى حالة عدم استجابة المحكمة للطلبات المقدمة منهم.

وأوضح أن تلك الطلبات هى رد النيابة على اختفاء 100 ورقة من أوراق قضية الإتحادية , وإزالة القفص الزجاجى ,وأخيرا رد المحكمة حول طلبهم بالتحقيق فى تسريبات حديث الرئيس السابق وريئس هيئة الدفاع الدكتور سليم العوا .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا