دفاع الإخوان:ندرس التنحي أو رد المحكمة حال رفض التحقيق فى تسريبات مرسي والعوا

قال المحامى على كمال، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان، المتهمين فى قضية “أحداث الاتحادية” أن هيئة الدفاع قد تتنحى أو تقدم طلب برد المحكمة، فى حال عدم تنفيذ مطالبهم الخاصة بالتحقيق فى التسجيلات المسربة بين مرسى والمستشار سليم العوا، وإزالة القفص الزجاجى، وبقية مطالبهم.

وصرح على كمال، أن هيئة الدفاع تشاورت فيما بينها على فكرة الإنسحاب من الجلسة فى حالة عدم استجابة المحكمة للطلبات المقدمة منهم.