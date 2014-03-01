“كاتي بيري” تستجيب لمطالب المسلمين وتحذف مشهد “لفظ الجلالة” من كليبها

استجابت المطربة كاتي بيري، لمطالب المسلمين حول العالم، وقررت حذف مشهد القلادة المكتوب عليها لفظ الجلالة من فيديو كليبها الجديد “Dark Horse”.

وكان مواطن إنجليزي يدعى شازاد إقبال قد أطلق عريضة على موقع “change.org” للمطالبة بحذف الفيديو كليب، وقع عليها أكثر من 65 ألف شخص منذ تدشينها الثلاثاء الماضي.

ولم يتضح ما إذا كانت شركة انتاج كاتي بيري هي التي قررت حذف المشهد أم موقع “YouTube” نفسه، خاصة وأن المتحدث الرسمي لبيري لم يعلق على الأمر حتى الآن، لكن مصدر مقرب من “Google” أخبر “Fox News” إن “YouTube” لا يقوم بتعديل أو إعادة مونتاج الفيديوهات عليه، بل يقوم بحذفها لو تعدت على الشروط والأحكام.

وظهرت كاتي بيري في فيديو كليب “Dark Horse” في دور ملكة فرعونية تجلس على عرشها ويقدم لها الكثير من الأمراء والملوك الهدايا لاسترضائها، إلا أن الهدايا على ما يبدو لم تعجبها لدرجة أنها سحرتهم جميعا إلى تراب بمن فيم الشخص الذي كان يرتدي قلادة مكتوب عليها “الله” بالعربية.

وشوهد الفيديو كليب منذ طرحه يوم 20 فبراير 42 مليون مرة، وتلقى 129 ألف عدم إعجاب، وهو رقم كبير بالنسبة للمطربة المحبوبة، ربما بسبب إثارة الجدل حول الفيديو كليب والتي تجلت في التعلقات المستاءة من استفزاز مشاعر المسلمين.

“شازاد” من جانبه عبر عن سعادته بحذف المشهد، قائلًا: “لفظ الله حُذف من كليب Dark Horse، لم نكن نستطيع فعل ذلك دون مساندتكم، لذا أشكركم جميعًا، صوتنا مسموع، بارك الله فيكم”.