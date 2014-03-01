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ننشر نص طلب رد صفوت حجازي لقاضي “التخابر” و”الهروب من وادي النطرون”

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ننشر نص طلب رد صفوت حجازي لقاضي “التخابر” و”الهروب من وادي النطرون” ننشر نص طلب رد صفوت حجازي لقاضي “التخابر” و”الهروب من وادي النطرون”

1 مارس 2014 | 10:57 صباحاً

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أرشيفية

أرشيفية

 

ننشر نص طلب، المتهم صفوت حجازي، لرد المحكمة فى قضيتى “التخابر” و”الهروب من سجن وادى النطرون”.

حيث طلب ابراهيم عبد السميع محامي الدكتور صفوت حجازي حضور طالبي الرد بشخصهما لأنهما قام باتخاذ اجراءات الرد بشخصهما دون وكيل عنهم

طلب ضم امر المنع من التصرف رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن القضية رقم ٦١٠٠٨٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات المقطم وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر بشأن تاييد هذا القرار للتأكيد بان هذا الحكم قد صدر لاحقا علي قرار النيابة العامة باستبعاد المتهم صفوت حجازي من تلك القضية ” احداث المقطم “.
> وطلب ضم السيديهات المقدمة في الدعوي ٥٦٤٦٠ لسنة ٢٠١٣ الشهيرة باقتحام السجون لان هذا السيدي يتضمن حوار التنصت علي الدكتور مرسي ومحاميا العوا من داخل القفص الزجاجي
> وكذلك إلزام النيابة العامة بمخاطبة جريدة الوطن وموقعها الالكتروني الخاص متضمن التنصت علي المتهمين بعضهم بعض بتاريخ ١-٢ ٢٠١٤
> وضم محاضر الجلسات الخاص بالقضتين وضم قرار محكمة استئناف القاهرة بتحديد دوائر بذاتها لنظر قضايا بعينها ومنهم تحديد الدائرة ١٥ لنظر دعوتين رقمي ٥٦٤٦٠ لسنة ٢٠١٣ الشهيرة باقتحام السجون ، والقضية رقم ٥٦٤٥٨ لسنة ٢٠١٣ الشهيرة بالتخابر.

2014-03-01

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