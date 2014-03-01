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مؤسسة مصر الخير تتبرع بـ 50 “رأس جاموس” للأسر الفقيرة بالوادي الجديد‎

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مؤسسة مصر الخير تتبرع بـ 50 “رأس جاموس” للأسر الفقيرة بالوادي الجديد‎ مؤسسة مصر الخير تتبرع بـ 50 “رأس جاموس” للأسر الفقيرة بالوادي الجديد‎

تبرعت مؤسسة الخير ،ب 50 راس  جاموس  للأسر الفقيرة بقرية الخرطوم ،التابعة لمركز الخارجة.

حيث  صرحت بذلك السيدة ، نجلاءعبد الرحمن منسق مؤسسة مصر الخير بالوادى الجديد ،بأن سعر الجاموسة تصل الى 12 ألف جنيه،  وتمنح  مجاناً للمواطنين بالوادي الجديد،  وأضافت أن هناك إشرافا بصفة دورية من مديرية الزراعة والطب البيطرى على هذه الرؤوس، مشيرة إلى أنه جاري حالياً عمل أبحاث اجتماعية على الأسر المستحقة، على أن يتم تسليم تلك الرؤوس للأسر منتصف مارس الجارى، وذلك فى إطار المبادرة التي تبناها اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد،  لمساعدة الأسر الفقيرة بقرى المحافظة.

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