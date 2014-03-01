الوطنى لحقوق الإنسان يشيد بالمدراس التجريبية بالقليوبية

أشاد محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطنى لمنظمات حقوق الانسان بمصر، والتى تبلغ 19 منظمة حقوقية، بعد زيارة الوفد الحقوقى لمدرسة اللواء الشهيد نبيل فراج التجريبية للغات بشبرا الخيمة، وهى أحدى المدارس الحكومية التى تمارس الدور التعليمى التجريبى أسوة بالمدارس الخاصة للغات ، ضمن حملة الاتحاد لمراقبة أداء الجودة التعليمية فى مصر والنهوض بالمستوى الاجتماعى والثقافى والتعليمى للطلاب .

وقال نعيم ان مدرسة نبيل فراج التجريبية قدمت نموذجاً يحتذى به فى الالتزام والنظافة والعناية بالاطفال، علاوة على تدريس المناهج بطرق مبسطه جعلت الاطفال مقبلين على الدراسة بدليل نسبة الحضور المرتفعة، والتقييم العالى للأداء التعليمى والاستعداد الامثل للمدرسات بقسم رياض الاطفال ” الكى جى” الذى رأينا مدى الالتزام المهنى والتعليمى والثقافى .

وقال مصطفى محمود اسماعيل مدير المدرسة، أنه سعيد بالدور المتميز الذى يقوم به الاتحاد فى مراقبة الانشطة المدرسية خاصة فى المناطق الشعبية مثل شبرا الخيمة، مؤكداً السعى لأفضل خدمة متميزة تضاهى المدارس الاوروبية بإمكانيات مصرية خالصة وبالاعتماد على الموارد المجتمعية .

وأضاف مصطفى اننا قمنا بتجهيز فصول رياض الاطفال بأفضل الاشكال والرسومات من الخامات البيئية التى لا تضر بالاطفال فى تلك المرحلة الذهبية علاوة على تجهيز الفصول الدراسية باحدث الكمبيوترات والوسائل التعليمية لرفع المستوى العلمى والمهارى للاطفال بالانشطة الثقافية والاجتماعية علاوة على ترتيب زيارة بعض المؤسسات الحكومية القريبة من نطاق المدرسة، لتنبيه الاطفال بالدور الهام الذى يمارسه العاملين بالدولة .