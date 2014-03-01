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“التعبئة والإحصاء” يشارك فى الجلسة الـ 45 لـ”اللجنة الإحصائية” بالأمم المتحدة

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“التعبئة والإحصاء” يشارك فى الجلسة الـ 45 لـ”اللجنة الإحصائية” بالأمم المتحدة “التعبئة والإحصاء” يشارك فى الجلسة الـ 45 لـ”اللجنة الإحصائية” بالأمم المتحدة

التعبئة و الإحصاء

تعـقد اللجنة الإحصـائية بالأمــم المتحـدة اجتماعـها السنـوى رقم ” 45″ فى الفترة من 3 إلى 7 مارس الجاري، بحضور رؤساء و وفود أجهزة الإحصاءات الوطنية فى كافة دول العالم بالاضافة إلى ممثلى المنظمات الدولية و الإقليمية و منظمات الأمم المتحدة المهتمة بالقضايا الإحصائية خاصة فى مجالات السكان و التنمية و التطورات التكنولوجية المساندة لتلك الأنشطة.

و أوضح اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، فى تصريح له اليوم السبت ، أن اللجنة ستتناول فى جدول أعمالها العديد من الموضوعات الهامة السابق تحديدها فى الجلسة ” 44″ السابقة و أهمها تطبيق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية؛ الحسابات القومية؛ التجارة الدولية والعولمة الاقتصادية؛ ثورة البيانات وتحديث النظم الإحصائية، تطوير الإحصاءات الإقليمية .

و أوضح الجندى، أن الجهـاز سيشارك بوفد برئاسـته فى مناقشات اللجنة والتعليق على ما جاء فى الوثائق المعروضة للمناقشة حول منهجية العمل فى الإحصاءات الهامة و سبل تطويـرها و برنامج المقارنات الدولية الذى شاركت فيه جمهورية العربية مع كل من دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “كوميس” واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحــدة .

واشار الى ان انه بجانب الاجتماعات الرسمية للجنة تستغل المنظمات المشاركة التجمع الإحصائى لعقد العديد من الاجتماعات التى تتخلل أعمال اللجنة لمتابعة المشروعات الجارية أو عرض أفكار لمشروعات مستقبلية بين تلك المنظمات و الدول المعنية .

أ ش أ

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