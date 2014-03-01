كوريا الجنوبية لـ«طوكيو»: الشجاعة في مواجهة التاريخ والاعتراف بالأخطاء

حثت رئيسة كوريا الجنوبية، بارك كون هيه، السبت، اليابان على مواجهة التاريخ بكل شجاعة لإصلاح العلاقات المتوترة بين الدولتين.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية فى نسختها بالإنجليزية عن«بارك» تحذيرها في خطاب ألقته فى ذكرى الانتفاضة الكورية ضد الحكم الاستعمارى اليابانى 1910-1945 من أن طوكيو ستجد نفسها فى عزلة أكبر إذا تمسكت بموقفها فى إنكار الماضى وحكمها الاستعمارى للجزيرة الكورية.

وقالت «بارك» إن الشجاعة الحقيقة ليست في إنكار الماضي بل في تدبر التاريخ كما هو وتدريس الأجيال القادمة التاريخ الصحيح.