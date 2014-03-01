مقتل 13 شخصًا على الأقل في اشتباكات شمال اليمن

قالت مصادر حكومية إن ما لا يقل عن 13 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتبك مقاتلون شيعة مع قوات الأمن في شمال اليمن، الجمعة.

وينتمي المقاتلون إلى جماعة الحوثيين التي تسعى لتعزيز قبضتها على شمال اليمن وهو ما يشكل أحد التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية التي تكافح أيضا انفصاليين في الجنوب ومتشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة وأزمة اقتصادية.

وقال مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، لـ «رويترز» إن حوثيين مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع الجنود عند نقطة تفتيش للجيش قرب مجمع للحكومة المحلية، الجمعة، وهو ما أدى إلى مقتل 10 حوثيين على الأقل و3 جنود.

وقال بيان للحوثيين نشر على موقع إلكتروني على صلة بهم إنهم تعرضوا لهجوم من مسلحين من حزب الإصلاح تدعمهم مجموعة من الجيش.

وأشار علي البخيتي، عضو جماعة الحوثيين في صنعاء، لـ«رويترز» إلى أن القتال أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.