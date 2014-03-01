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هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب فلسطين للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة

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ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات بمقياس ريختر، صباح السبت، الأراضي الفلسطينية، وهي الهزة الأرضية الثانية خلال أقل من 24 ساعة ، في ذات الموقع، دون وقوع أي أضرار.

وقال جلال الدبيك، مدير مركز علوم الأرض والزلازل في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، إن الهزة الثانية كانت على نفس العمق الذي وقعت عليه الهزة الأولى وبذات القوة.

وأضاف أن الهزة وقعت على صدع «الفارعة - الكرمل» الممتد من منطقة شمال الضفة الغربية حتى شمال إسرائيل، وشعر بها سكان أجزاء واسعة من الضفة الغربية ووسطها وشمال فلسطين والساحل الفلسطيني، ولم تسجل الهزة أي أضرار مادية أو بشرية.

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