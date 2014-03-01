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“العلاقات الخارجية الأمريكية” ينصح بدعم المؤسسة العسكرية فى مصر

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“العلاقات الخارجية الأمريكية” ينصح بدعم المؤسسة العسكرية فى مصر “العلاقات الخارجية الأمريكية” ينصح بدعم المؤسسة العسكرية فى مصر

ليزلي جليب

نسبت صحيفة ” وورلد تريبيون ” الأمريكية فى نسختها الالكترونية، إلى ليزلي جيلب الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي قوله إن “نصيحتي الآن هي دعم الجيش في والمؤسسة العسكرية من أجل مواجهة انتهاكات جماعة الإخوان المسلمين من ناحية والمضي صوب الواقعية السياسية التي تحتاجها مصر من ناحية أخرى ” على حد وصفه .

وأضاف جيلب، أن “صناع السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الاوسط، ” ليس لديهم فكرة واضحة عما يحدث في المنطقة كما أنه ليس لديه طريقة لائقة يستطيع أن يعبر بها عن رأيه في الاسلوب الذي يتعامل به صناع السياسة الامريكية في المنطقة ” على حد تعبيره .

من جانبها ، قالت الصحيفة -فى نسختها الالكترونية – إن الجيش الامريكي ووزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة يضغطون الان من أجل استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر التي حذروا من أنها اصبحت اكثر اهمية الآن لمصالح واشنطن من اي وقت مضى.

يشار إلى أن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، يعتبر واحدا من أهم مراكز البحث المستقلة المتخصصة في السياسية الخارجية الامريكية والشئون الدولية ويضم في عضويته ساسة بارزين ودبلوماسيين وخبراء في المخابرات والاقتصاد والإعلام.

أ ش أ

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