وصول مرسي وقيادات الإخوان لأكاديمية الشرطة لمحاكمتهم فى “أحداث الاتحادية “

وصل منذ قليل الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات الإخوان الى أكاديمية الشرطة لنظر محاكمتهم فى اتهامهم بالقتل والشروع فى القتل والتحريض على ذلك، فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية فى ديسمبر على المتظاهرين السلميين إبان اعتراضهم على الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى نوفمبر عام 2012.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح.

من المقرر أن تتسلم المحكمة تقرير لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون التي سبق أن أمرت بتشكيلها لفحص مقاطع الفيديو المصورة والمتعلقة بأحداث قتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.