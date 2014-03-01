نيابة السويس تحبس 2 من الإخوان 15 يومًا بتهمة التحريض على العنف

قررت نيابة السويس صباح اليوم السبت ،حبس 2 من كوادر تنظيم الإخوان الأرهابي، وهم ” محمد . أ ” و ” طارق . أ ” 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف ،بجانب حيازة العاب نارية وزجاجات مولوتوف ،من أجل القائها على قوات الجيش والشرطة أثناء تظاهرات الأخوان .

> كان ضباط المباحث الجنائية تمكنوا بالأمس الجمعة من ضبط المتهمين بمنطقة مصنع الملابس بحي الكويت بالأربعين، وبحوزتهم عدد من زجاجات المولوتوف ،والعاب نارية على خلفية تجمعات الإخوان فى هذه المنطقة إستعدادا لتنظيم مسيرة إلى شارع النيل بالمالفة لقانون تنظيم التظاهر .