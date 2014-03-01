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ضبط 30 ألف “مسدس أطفال” قبل تهريبها ببورسعيد

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ضبط 30 ألف “مسدس أطفال” قبل تهريبها ببورسعيد ضبط 30 ألف “مسدس أطفال” قبل تهريبها ببورسعيد

صورة أرشيفية

تمكن رجال مكافحة التهرب الجمركي بمحافظة بورسعيد من ضبط كمية كبيرة من مسدس رشاش بخرز حديد شديدة الخطورة      ” لعب أطفال ” المحظور استيرادها قبل تهريبها إلى داخل البلاد،  داخل حاوية 40 قدم رقم temu6543023 بالبيان الجمركي رقم 3897 الواردة الصين لميناء الغرب باسم شركة الصقر للاستيراد والتصدير، والتي تبين أنها تحتوى على 20 ألف مسدس رشاش ضغط هواء بالخزينة و10 ألاف مسدسات وطبنجة خرز ” بلى حديد ” تعمل بضغط الهواء محظور استيرادها لأنها تطلق على مسافات بعيدة و تلحق أذى بالعين و الجسم .

ويقدر التعويض المدني المستحق عليها للجمارك بحوالي 4 مليون جنية.

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