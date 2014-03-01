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اليوم .. ارتفاع في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية

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اليوم .. ارتفاع في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية اليوم .. ارتفاع في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية

حالة الطقس

 

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا اعتبارا من اليوم السبت وحتى غدًا، بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات فوق المعدل الطبيعي لها خلال هذا الوقت من العام.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن درجات الحرارة ستعاود انخفاضها التدريجي، اعتبارًا من الإثنين المقبل بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات يصاحب ذلك نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وسقوط للأمطار على محافظات شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية وعلى بعض مناطق من سيناء وذلك بعد الأحد.

وأوضحت أن هذه الفترة من السنة هي فترة تقلبات جوية سريعة، نظرًا لأنها فترة انتقالية من برودة فصل الشتاء لاعتدال فصل الربيع على ، ومن الممكن مشاهدة الأربعة فصول في فترة وجيزة جدًا لا تتعدى 48 ساعة.

ونصح البيان في مثل هذه الأجواء بعدم تخفيف الملابس حتى نهاية فصل الشتاء على مصر في 20 مارس المقبل.

 

درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات و مدن مصر :

القاهرة: 10 28
> الإسكندرية: 11 24
> مطروح: 11 22
> بورسعيد: 14 21
> دمياط: 14 21
> الإسماعيلية: 9 27
> السويس: 10 27
> العريش: 8 23
> وسط الدلتا: 10 28
> أسيوط: 8 29
> سوهاج: 9 30
> الأقصر: 11 31
> أسوان: 15 33
> شلاتين: 14 27
> حلايب: 15 25

درجات الحرارة المتوقعة علي العواصم و المدن العربية :

مكة المكرمة: 24 37
> المدينة: 19 32
> الرياض: 16 27
> المنامة: 20 25
> أبوظبي: 18 30
> الدوحة: 20 27
> الكويت: 13 26
> دمشق: 3 22
> بيروت: 13 23
> عمان: 7 24
> القدس: 10 19

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