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إصابة شقيقين في مشاجرة بسبب الخلاف علي “ركن سيارة” بالمنشاة بسوهاج‎

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إصابة شقيقين في مشاجرة بسبب الخلاف علي “ركن سيارة” بالمنشاة بسوهاج‎ إصابة شقيقين في مشاجرة بسبب الخلاف علي “ركن سيارة” بالمنشاة بسوهاج‎

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، إخطاراً من مركز شرطة المنشاه ، يفيد بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول كلا  من: فهمي منير فهمي 30 سنة ،مصاباً بجرح قطعي بالبطن وآخر نافذ بالصدر ، وشقيقه سعيد 30 سنة، مصاباً بجروح قطعية بالراس واليدين ، ويقيمان بناحية الزوك الشرقية دائرة المركز ، وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج العام .

وبسؤالهما إتهما كلا من :- علاء أحمد غريب وشقيقيه هشام ، مصطفي ، يقيمون بذات الناحية ، بالتعدي عليهما بالضرب ،وإحداث إصابتها وكذا إحداث تلفيات بالسيارة رقم 26799 ،نقل قنا ملك الثاني بسبب إعتراضهم علي إيقاف السيارة بالطريق،حيث أسفرت جهود البحث الجنائي من ضبط المتهم الثاني وبمواجهته أنكر ما نسب إليه .

وفى سياق متصل كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط باقي المتهمين،وقد تحرر عن ذلك محضر رقم 1935 جنح  لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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