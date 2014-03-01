"غايتنا. سلامتك".. مبادرات إماراتية ضمن أسبوع المرور الخليجي

تطلق مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، العديد من المبادرات المجتمعية الجديدة خلال فعاليات أسبوع المرور الخليجي الثلاثين في إمارة أبوظبي، تحت شعار "غايتنا. سلامتك"، في الفترة ً من التاسع إلى الخامس عشر من مارس الجاري.

وتهدف تلك المبادرات إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي والثقافة المرورية، من ثم الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتحسين السلامة المرورية بإمارة أبوظبي.

وأكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن المديرية ماضية قدماً في تنفيذ استراتيجيتها التي أسهمت بصورة ملحوظة في تحسين مؤشرات السلامة المرورية لإمارة أبوظبي على مدار الأعوام الماضية، وصولاً نحو تحقيق معدل الوفيات صفراً وفقاً لرؤية أبوظبي 2030.

وأشار الحارثي إلى أن استراتيجية التوعية المرورية التي أطلقتها المديرية للأعوام 2011-2013، أتت ثمارها في رفع مستوى الوعي المروري؛ وخفض معدلات الوفيات المرورية، لافتاً إلى الجهود التي يبذلها العاملون في المديرية من مختلف الأقسام؛ والشركاء لتكريس رؤية المديرية نحو الوصول إلى أعلى المعدلات في مجال السلامة المرورية.

وتتواصل حالياً التحضيرات استعداداً لأسبوع المرور الخليجي 2014، بما يخدم استراتيجية السلامة المرورية، "العنصر البشري والمركبة والطريق" في الحفاظ على الأرواح والممتلكات ويدفع قدماً نحو تطوير المشهد المروري.

وستعلن "المديرية" أجندتها في إطلاق مبادرات جديدة لاحقاً، كما تنظم حملات ومحاضرات توعوية مرورية تستهدف طلاب المدارس والكليات والمعاهد والجهات الحكومية والخاصة، وإجراء زيارات ميدانية وإعداد نشرات ومطبوعات وعرض أفلام تثقيفية، لنشر المزيد من الوعي المروري.

وأفاد الحارثي بأن المديرية ستقوم بإطلاق معارض ومسابقات مرورية عدة؛ وتوظيف مواقعها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز عملية التواصل مع المجتمع من مختلف شرائحه؛ وإشراكه في نشر التوعية المرورية باعتبارها داعماً رئيسياً لتحقيق سلامة مرورية مستدامة، وحجر زاوية مهماً نحو الارتقاء بسلوكيات السائقين التي تحتل النسبة الأكبر من الحوادث المرورية.

بدوره، أوضح المقدم جمال العامري، رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن الحوادث المرورية باتت أحد أبرز المشاكل التي تهدد سلامة وأمن المجتمعات على مختلف الأصعدة، كما أن السلامة المرورية تتصدر أجندة عمل المديرية، حيث تطلق بصورة دورية، الحملات والبرامج والأنشطة المرورية وتقوم بزيارات ميدانية للعديد من الجهات والمؤسسات الخاصة والعامة.

وشدد العامري على ضرورة مشاركة الجهات الحكومية والخاصة؛ ومختلف فئات المجتمع في فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2014، باعتبار السلامة المرورية مسؤولية جماعية مشتركة، وذلك للوصول إلى الهدف المنشود في الحد من الحوادث المرورية.

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