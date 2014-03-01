3 ضباط مفرقعات لعمليات التمشيط الأولية لمقر محاكمة مرسى

أكد مصدر مسئول بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، أن هناك عمليات تفتيش أولية بجميع أرجاء وقاعة محكمة جنايات شمال القاهرة، قبل بدء جلسات قضية أحداث الاتحادية، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعدد من قيادات الإخوان بـ24 ساعة، وعلى أن عمليات التمشيط تتم قبل وأثناء محاكمة المتهمين.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن هناك 3 ضباط من المفرقعات، وبصحبتهم سيارة مجهزة وكلاب مدربة على كشف أى أجسام غريبة بمحيط المحكمة، وكذلك للكشف عن أى سيارات متروكة فى الشوارع الجانبية، إضافة إلى 3 سيارات إطفاء متواجدة فى محيط المحكمة تحسبا لوجود أى حريق بالمنطقة.