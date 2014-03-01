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مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة

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أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، المقالة بقطاع غزة، عن مقتل امرأة فلسطينية تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، قرب الحدود مع إسرائيل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الطبيب، أشرف القدرة، لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم العثور، صباح السبت، على جثة الشهيدة آمنة عطية قديح «57 عاما» قرب الحدود في بلدة «خزاعة» بخان يونس بعد أن لقت مصرعها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، موضحا أنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية.

وتسكن «قديح» في بلدة «خزاعة» القريبة من الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة شرق خان يونس. ونقلت جثتها إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وقال شهود عيان إن «قديح» تعاني من مرض نفساني وعقلي وذهبت في ساعات الليل إلى المنطقة القريبة من الحدود (مع اسرائيل)، فأطلق جنود الاحتلال الرصاص عليها فلقت مصرعها.

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