استنفار بالجيش الإسرائيلي عقب سماع دوي انفجارات

سُمع، فجر السبت، دوي انفجارات كبيرة في منطقة جبل الشيخ على الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان، تسببت باستنفار كبير في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وقالت الإذاعة، صباح السبت، إن «انفجارات عنيفة سمع دويها فجراً في منطقة جبل الشيخ على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان، قامت على إثرها قوات الجيش بأعمال تمشيط في المنطقة للتأكد من مصدرها».

وأضافت الإذاعة أن قيادة الجيش لم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة تلك الانفجارات، إلا أنها رفعت من استنفار قواتها إلى «الدرجة القصوى»؛ تخوفاً من شن حزب الله اللبناني هجمات على شمال البلاد.

ولم يصدر حتى الأن، عن قيادة الجيش الإسرائيلي بيان رسمي يوضح طبيعة تلك الانفجارات أو مصدرها، ونتائجها.

ويأتي التوتر شمال إسرائيل على خلفية غارة نفذتها إسرائيل استهدفت موقعاً لحزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، وتوعد حزب الله بـالرد بالوسيلة المناسبة، بحسب بيان أصدره.