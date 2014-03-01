حزب المؤتمر يدين الإعتداء على “الأقصى” ويطالب بتقديم شكوى لمجلس الأمن

أدان المهندس معتز محمود البرلمانى السابق و نائب رئيس حزب المؤتمر ، اقتحام الجماعات المتطرفة اليهودية للمسجد الأقصى المبارك، مؤكداً رفض المجتمع العربى والإسلامى والدولى لأى إجراءات تضع المسجد الأقصى تحت سلطة الاحتلال الصهيونى.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان له اليوم السبت ، “إن القدس الشرقية “جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضى الفلسطينية من عدم جواز القيام بأى إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافى أو “تهويدها”.

وتابع محمود أنه لا يجب أن ننشغل بالشأن الداخلي، وننسى قضية المسجد الأقصى ، مضيفا كنا نتوقع ممن صدعونا بشعارات على القدس رايحين شهداء بالملايين، أن يهبوا اليوم للدفاع عن المسجد الأقصى.

وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر الحكومات العربية والجامعة العربية بالتحرك الجاد لوقف هذه الهجمات ،وبسحب مبادرة السلام العربية وقطع جميع العلاقات مع العدو الصهيونى ،وتقديم شكوى جماعية وفورية لمجلس الأمن لإجبار الكيان الصهيوني علي وقف العدوان وفرض العقوبات الدولية عليه