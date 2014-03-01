مجلة أمريكية: خطبة الممثلة ماري كيت أولسن وأوليفييه ساركوزي

ذكرت مجلة «يو.إس» الأمريكية، مساء الجمعة، أن الممثلة ومصممة الأزياء، ماري كيت أولسن، خطبت للأخ غير الشقيق للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

وقالت المجلة إن أوليفييه ساركوزي، 44 عامًا، بدأ مواعدة الممثلة البالغة من العمر 27 عاما في عام 2012 .

وسيكون هذا الزواج الأول للممثلة «أولسن»، والثاني لـ«ساركوزي»، وأوضح التقرير أن أوليفييه ساركوزي لديه طفلان من زواجه السابق بمؤلفة كتب الأطفال تشارلوت برنارد.

يذكر أن ماري كيت أولسن وشقيقتها التوأم اشلي أولسن صعدتا إلى عالم الشهرة في أعقاب عرض المسلسل التليفزيوني «فول هاوس».