بالصور..نموذج "كى فيكتور" بهندسة القاهرة يستأنف محاضرات تأهيل الطلاب

استأنف نموذج "كى فيكتور"، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ثانى محاضراته للطلاب المنضمين للنموذج، بمقر الكلية بالشيخ زايد، وحضر ممثلون عن شركة مصرية وبنك وشركة هواتف عالمية.

وتحدث فى الندوة الدكتور أحمد نصر، أحد مهندسى البترول، والدكتور ممدوح القاضى، وأحمد عارف، ممثلا كلية الهندسة بالشيخ زايد، ورائف أيمن رئيس نموذج "كى فيكتور"، وعبد الرحمن إمبابى مدير الندوة.

وأسس الطلاب مؤسسة أطلقوا عليها "كى فيكتور"، كنشاط طلابى بدأ من كلية الهندسة بجامعة القاهرة السنة الماضية، ويهدف لتدريب الطلاب المتقدمين لديها وإعطاءهم الكورسات اللازمة لتطوير مهاراتهم، للوصول بهم لأعلى مستوى فى مجال دراستهم، ويهدف إلى بناء أول مصنع سيارات مصرى 100%، وأول ناطحة سحاب، وأول مركز أبحاث وتطوير للأطراف الصناعية، وينقسم النشاط إلى ثلاثة فروع، الأول خاص بالهندسة الميكانيكية، الثانى بمجال الهندسة الطبية، والثالث بالهندسة المدنية والمعمارية.