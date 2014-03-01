حملات مرورية مكثفة على شوارع ومحاور الجيزة

تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم السبت، حملاتها المرورية على جميع محاور، وميادين المحافظة لرصد المخالفات المرورية أعلى محور 26 يوليو، ومحور عرابى، والدائرى مريوطية وبميدان الجيزة، والنهضة، والدقى، والمهندسين، وسفنكس، وكذلك فى ظل تواجد لرجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية أمام السيارات..

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بالإدارة أن الحملات المرورية لا تزال مستمرة لحين عودة الانضباط المرورى، حرصا على سلامة المواطنين، مضيفا أنه ما زال تقاطع شارع السودان مع شارع سوريا مغلقا أمام حركة السيارات لحين الانتهاء من أعمال البناء لكوبرى علوى فى منطقة أرض اللواء.