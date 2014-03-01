أخبار عاجلة

أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
صور| السيسي وترامب يتجولان في حديقة البيت الأبيض -
صور| افتتاح الملتقى التوظيفي السابع لـ«صيدلة المنصورة» -
لميس الحديدي: هناك حميمية في العلاقة بين السيسي وترامب -
صحيفة كوبية: السيسي لن يستفيد من لقائه بـ«ترامب» -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر -
الخياط: محمد سلطان حاول إفشال زيارة السيسي لواشنطن -
غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي الخامس لـ«طب الأسنان» -
تغطية خاصة - الجار الله :السيسي ذهب لأمريكا بأوراق مهمة أولها الإنتصار على خصومه من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حملات مرورية مكثفة على شوارع ومحاور الجيزة

Google+ Print
حملات مرورية مكثفة على شوارع ومحاور الجيزة حملات مرورية مكثفة على شوارع ومحاور الجيزة

تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم السبت، حملاتها المرورية على جميع محاور، وميادين المحافظة لرصد المخالفات المرورية أعلى محور 26 يوليو، ومحور عرابى، والدائرى مريوطية وبميدان الجيزة، والنهضة، والدقى، والمهندسين، وسفنكس، وكذلك فى ظل تواجد لرجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية أمام السيارات..

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بالإدارة أن الحملات المرورية لا تزال مستمرة لحين عودة الانضباط المرورى، حرصا على سلامة المواطنين، مضيفا أنه ما زال تقاطع شارع السودان مع شارع سوريا مغلقا أمام حركة السيارات لحين الانتهاء من أعمال البناء لكوبرى علوى فى منطقة أرض اللواء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365