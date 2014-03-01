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الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة يشارك بمسابقة دولية بـ1500 طالب

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الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة يشارك بمسابقة دولية بـ1500 طالب الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة يشارك بمسابقة دولية بـ1500 طالب

نظم الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة، مسابقة Patient Counseling، للسنة الخامسة على التوالى، وتهدف إلى إكساب طلاب كليات الصيدلة على مستوى ٢٧ جامعة مصرية، المهارات الأساسية فى التعامل بالطريقة المثلى مع المريض، نظرا لمدى أهمية هذا الموضوع فى المجتمع، وترسيخا لدور الصيدلى فى حياة المواطنين باختلاف أعمارهم.

وتقام المسابقة على مرحلتين، يشارك فى المرحلة الأولى نحو ١٥٠٠ طالب، من ٢٧ كلية صيدلة فى ١٦ محافظة، وتصل فى التصفيات بمراحلها النهائية إلى ٧٥ طالبا، ليتم اختيار أفضل ٣ متسابقين ليمثلوا فى المسابقتين الدوليتين، المقامتين فى المؤتمر السنوى للاتحاد الدولى لطلاب الصيدلة بالبرتغال، والملتقى العلمى السنوى لطلاب الصيدلة فى منطقة شرق المتوسط بتونس.

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مصر 365

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