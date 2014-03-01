بالصور.. القضايا المعاصرة تهيمن على مسابقة المقال بـ"إبداع 2"

سيطرت القضايا المعاصرة على الأعمال المقدمة من جامعات الفيوم، وعين شمس، والقاهرة، وحلوان، و6 أكتوبر، فى مجال المقال ضمن منافسات المراحل النهائية لمسابقة "إبداع 2"، "جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية"، والمقامة فى الفترة من 22 فبراير الجارى حتى 2 مارس المقبل، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

واشتملت القضايا على قضية الزحام فى مترو الأنفاق، فى مقال "عن مترو الأنفاق أتحدث" للمتسابقة "شاهندة عبد الرحيم" من جامعة القاهرة، وكذلك تدهور الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، ناقشته المتسابقة فاطمة الزهراء ماهر من جامعة 6 أكتوبر فى مقالها" انهيار الاقتصاد المصرى، كما ناقش المتسابق عبد المقصود محمد، من جامعة عين شمس، ظاهرة الشائعات المنتشرة على الفضائيات والإنترنت فى مقاله "حروب الجيل الرابع (حرب المعلومات)".

وأشار المتسابق عبد الرحمن خالد، من جامعة حلوان، فى مقاله "أطفال الشوارع من الألم إلى الأمل" إلى قضية أطفال الشوارع، وكيفية الاستفادة منهم باعتبارهم طاقة مهدرة، واختتمت المتسابقة منى محمود سليمان، من جامعة القاهرة بقضية التعليم فى مقالها "ليتهم علمونا"، وتحدثت عن السلبيات الموجودة فى التعليم وارتكازه على التلقين فقط.

وضمت لجنة الحكم فى مجال المقال الدكتور محمد أحمد بريرى، والدكتور محمود الضبع، والدكتور شريف الجيار.

ومن جانبه، أكد أحمد بريرى، أن يكون لكاتب المقال نزعة تحليلية أكثر من الوعظية، مشيراً إلى ضرورة مخاطبة الأديان كل داخل المقال، وليس دينا واحدا فحسب.

وفى كلمته، حذر محمود الضبع المتسابقين من فتنة اللغة، حتى لا تسيطر على أذهان الكاتب فتبعده عن الهدف المنشود من الموضوع، مطالباً المتنافسين كثرة القراءة للتغلب على نقص الحرفية الواضح عند بعضهم، مناشداً كتاب المقال عامة إطلاق صرخاتهم الأدبية لإعادة تأهيل الوطن، عن طريق مناقشة قضايا تمس المجتمع ومشكلاته.

وأشار شريف الجيار فى كلمته، إلى هيمنة الحس السردى والنصحى على بعض المتنافسين، وكذا هيمنة الثقافة الدينية على أفكار بعضهم، مشيراً إلى ضرورة إثبات فكرة المقال بشكل علمى، مشيداً بالأفكار المقدمة، خاصة التى تمس القضايا المعاصرة.