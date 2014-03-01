أخبار عاجلة

أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
صور| السيسي وترامب يتجولان في حديقة البيت الأبيض -
صور| افتتاح الملتقى التوظيفي السابع لـ«صيدلة المنصورة» -
لميس الحديدي: هناك حميمية في العلاقة بين السيسي وترامب -
صحيفة كوبية: السيسي لن يستفيد من لقائه بـ«ترامب» -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر -
الخياط: محمد سلطان حاول إفشال زيارة السيسي لواشنطن -
غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي الخامس لـ«طب الأسنان» -
تغطية خاصة - الجار الله :السيسي ذهب لأمريكا بأوراق مهمة أولها الإنتصار على خصومه من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. القضايا المعاصرة تهيمن على مسابقة المقال بـ"إبداع 2"

Google+ Print

سيطرت القضايا المعاصرة على الأعمال المقدمة من جامعات الفيوم، وعين شمس، والقاهرة، وحلوان، و6 أكتوبر، فى مجال المقال ضمن منافسات المراحل النهائية لمسابقة "إبداع 2"، "جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية"، والمقامة فى الفترة من 22 فبراير الجارى حتى 2 مارس المقبل، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

واشتملت القضايا على قضية الزحام فى مترو الأنفاق، فى مقال "عن مترو الأنفاق أتحدث" للمتسابقة "شاهندة عبد الرحيم" من جامعة القاهرة، وكذلك تدهور الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، ناقشته المتسابقة فاطمة الزهراء ماهر من جامعة 6 أكتوبر فى مقالها" انهيار الاقتصاد المصرى، كما ناقش المتسابق عبد المقصود محمد، من جامعة عين شمس، ظاهرة الشائعات المنتشرة على الفضائيات والإنترنت فى مقاله "حروب الجيل الرابع (حرب المعلومات)".

وأشار المتسابق عبد الرحمن خالد، من جامعة حلوان، فى مقاله "أطفال الشوارع من الألم إلى الأمل" إلى قضية أطفال الشوارع، وكيفية الاستفادة منهم باعتبارهم طاقة مهدرة، واختتمت المتسابقة منى محمود سليمان، من جامعة القاهرة بقضية التعليم فى مقالها "ليتهم علمونا"، وتحدثت عن السلبيات الموجودة فى التعليم وارتكازه على التلقين فقط.

وضمت لجنة الحكم فى مجال المقال الدكتور محمد أحمد بريرى، والدكتور محمود الضبع، والدكتور شريف الجيار.

ومن جانبه، أكد أحمد بريرى، أن يكون لكاتب المقال نزعة تحليلية أكثر من الوعظية، مشيراً إلى ضرورة مخاطبة الأديان كل داخل المقال، وليس دينا واحدا فحسب.

وفى كلمته، حذر محمود الضبع المتسابقين من فتنة اللغة، حتى لا تسيطر على أذهان الكاتب فتبعده عن الهدف المنشود من الموضوع، مطالباً المتنافسين كثرة القراءة للتغلب على نقص الحرفية الواضح عند بعضهم، مناشداً كتاب المقال عامة إطلاق صرخاتهم الأدبية لإعادة تأهيل الوطن، عن طريق مناقشة قضايا تمس المجتمع ومشكلاته.

وأشار شريف الجيار فى كلمته، إلى هيمنة الحس السردى والنصحى على بعض المتنافسين، وكذا هيمنة الثقافة الدينية على أفكار بعضهم، مشيراً إلى ضرورة إثبات فكرة المقال بشكل علمى، مشيداً بالأفكار المقدمة، خاصة التى تمس القضايا المعاصرة.

1%20(1).jpg

G53116baf16efd.jpg

G53116bafa11f2.jpg

G53116bb0391ec.jpg

G53116bb0a48b1.jpg

G53116bb117ad4.jpg

G53116bb181e0f.jpg

G53116bb21a1f1.jpg

G53116bb2802bb.jpg

G53116bb31c13d.jpg

G53116bb3ab638.jpg

G53116bb4251cd.jpg

G53116bb4b2ff1.jpg

G53116bb54d280.jpg

G53116bb5dfa4c.jpg

G53116bb65a979.jpg

G53116bb6c7f6c.jpg

G53116bb74077b.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365