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بالصور.. Zitians نشاط طلابى يطلق موقعا إليكترونيا ويحتفل بأعضائه الجدد

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احتفل النشاط الطلابى "zitians"، بأعضائه الجدد فى أحد النوادى بمدينة السادس من أكتوبر، فى أجواء من الحماس والبهجة اللذين سرعان ما انتقلا من مؤسسى النشاط، ورئيس اللجان التنظيمية ومسئوليها إلى الأعضاء الجدد.

وبدأ الحفل بخطاب تشجيعى على العمل والنشاط والقوة الممثلة فى الوحدة، وعرض لحالة إنسانية تحاول التأقلم والتعايش مع ظروفها كجسد بدون أطراف، ليؤمن الأعضاء والمؤسسين بأن مواجهة الصعاب والتحديات فى الحياة والعمل أمر لا بد منه.

وقال حسين فرغل أحد المؤسسين لـ"zitians"، إن أهم ما يميز أعضاء النشاط العمل فى أقسى الظروف، وقاموس يخلو من كلمة المستحيل، وحثهم على الالتزام بكامل معانيه وضرورة المحافظة على الأخلاق والمثل، والتعريف عن قواعد ومبادئ وأهداف "zitians".

وختم رئيس اللجان التنظيمية محمد إبراهيم الحديث مع الحضور، عن أهمية التطوير من الذات بكل الأشكال، ونقل المعرفة للتأثير فى الآخرين ضمن منظومة التطور المجتمعى.

واختتم الطلاب الحفل بالإعلان عن انطلاق الموقع الإلكترونى الرسمى للنشاط الطلابى "zitians"، ما بعث بروح النشاط والبهجة لدى الأعضاء الجدد ومسئولين اللجان التنظيمية.

يذكر أن "zitians" فى جامعة القاهرة، أول نشاط طلابى على مستوى جامعات ، متخصص فى تعليم التكنولوجيا وتقنية المعلومات فى مختلف مجالاتها.

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