اتحاد طلاب مصر: الأمن واللائحة الطلابية أهم تحديات الوزير القادم

قال محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر، إن وزير التعليم العالى القادم سيواجه العديد من التحديات والتى من أهمها الملف الأمنى بالجامعات، خاصة بعد ما شهدته خلال الفصل الدراسى الأول، فضلا عن ملف أزمة العاملين بالجامعات والحد الأدنى الخاص بهم، مضيفا أن ملف الأمن والعاملين بالجامعات من أهم التحديات التى سيواجهها، كونهما يتطلبان قرارات حاسمة .

وأشار رئيس اتحاد طلاب مصر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن من ضمن الملفات والتحديات التى ستواجه الوزير القادم قانون تنظيم الجامعات الجديد، اللائحة الطلابية، الجامعات الخاصة واﻷوضاع بها، الشهادات المعادلة.