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تباين آراء قراء "اليوم السابع" حول حلقة "البرنامج" لباسم يوسف

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تباين آراء قراء "اليوم السابع" حول حلقة "البرنامج" لباسم يوسف تباين آراء قراء "اليوم السابع" حول حلقة "البرنامج" لباسم يوسف

تباينت آراء قراء "اليوم السابع" بشكل كبير فى تقييمهم لحلقة الأمس من برنامج "البرنامج" لباسم يوسف، وذلك فى استطلاع للرأى أجريناه على صفحتنا الرسمية على "فيس بوك"، وشارك فى الإجابة عليه أكثر من ألف قارئ فى أقل من ساعة منذ نشره، وما زال الاستطلاع موجوداً على الصفحة.

وعلى عكس الحلقات السابقة فقد ارتفعت حدة الانتقادات التى تم توجيهها إلى باسم يوسف بعد الحلقة، حيث حصل تعليق "باسم يوسف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية" أكبر قدر من الإعجاب لدى قراء ومتابعى "اليوم السابع" فى التعليقات، فى حين عبر العديد من القراء عن عدم رضاهم عن مستوى الكوميديا فى هذه الحلقة بشكل عام، وأنها أقل بكثير جداً من مستوى حلقات سابقة قدمها فى البرنامج.

وعلى الجانب الآخر كان هناك عدد كبير من المدافعين عن باسم، والذين عبروا عن رضاهم واستمتاعهم بمستوى ومضمون الحلقة على حد سواء، حيث كتب رانى ماهر وهو أحد القراء: "أحلى حاجة فيه إنه بيحرق قلب الفلول على الفلوس اللى كانوا بيصرفوها على تغييب الشعب، زى ما كان بيحرق قلب الإخوان قبليهم"، فى حين كتب القارئ عمر سنبل "جميلة جداً.. المفروض باسم يكتب فى البداية للأحرار فقط، للناس اللى بتفكر مش بتسيب دماغها لأى إعلام".

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