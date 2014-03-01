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المعهد العالي للقضاء ينظم برنامجاً تدريبياً لتسوية الخلافات

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المعهد العالي للقضاء ينظم برنامجاً تدريبياً لتسوية الخلافات المعهد العالي للقضاء ينظم برنامجاً تدريبياً لتسوية الخلافات

    ينظم المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم غد الأحد البرنامج التدريبي الأول لأعضاء هيئات تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل، في مقر المعهد العالي للقضاء، لمدة أسبوعين.

وذكر د. عبدالعزيز المحمود عميد المعهد العالي للقضاء أن هذا البرنامج من شأنه تلبية حاجات مسؤولي هيئات الخلافات العمالية لفهم التصورات المبنية على نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام القضاء ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.

وقدم د. المحمود شكره لمدير جامعة الإمام د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل على دعمه وتوجيه وإشرافه للفعاليات والدورات التي يقيمها المعهد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي منها هذه الدورة والتي ينظمها المعهد بالتعاون مع وزارة العمل، مبينا أن من بين أهداف هذا البرنامج دراسة قواعد أصول المحاكمات العمالية ودرجات التقاضي، ومعرفة سلطة الناظر المختص والقرائن القضائية المستنبطة من القضاة من خلال ممارساتهم العملية، ودراسة المسائل الحديثة في المنازعات العمالية.

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