وزير الشؤون الإسلامية يرعى ورشة عمل عمارة المساجد

يرعى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ مساء يوم الأحد حفل افتتاح ورشة العمل التي تعقدها مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد تحت عنوان (عمارة المساجد مسؤولية دينية - وطنية - اجتماعية)، وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال بالرياض. أوضح ذلك وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري مبيناً أن هذه الورشة تتركز على شرح عمارة المساجد والعمل على إشادتها، والقيام بما يستطيع من جهد مادي أو جسدي لبنائها، وحث الناس على التبرع لإنشائها وتهيئتها ونشرها بما يليق بمكانتها، وابتغاء وجه الله تعالى في كل ذلك، ولهذا رأت مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد أنه يتوجب عليها إشراك المجتمع في هذا الهدف السامي. وأفاد السديري أن أهداف الورشة تتركز في التعريف بمؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد، وتشخيص واقع بناء المساجد وصيانتها، والآليات المرتبطة بها، وتطوير الأعمال ذات العلاقة ببناء المساجد وصيانتها، وإشراك كافة قطاعات المجتمع بالمسؤولية في بناء المساجد، وتوعية المجتمع بدور مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد. وبين الدكتور السديري ان المشاركين في الورشة سيناقشون -بإذن الله تعالى- أربعة محاور؛ المحور الأول: توفير الموارد المالية للإنفاق على عمارة المساجد وترميمها وصيانتها مثل إقامة الأوقاف، والمحور الثاني: تطوير الموارد البشرية الخاصة بأعمال المؤسسة والمحور الثالث: النواحي الاقتصادية (الخضراء) المتعلقة بتصميم المساجد للمساعدة في تخفيض تكلفة الطاقة، المحور الرابع: التوزيع الجغرافي للمناطق الأشد احتياجاً (معايير اختيار مواقع المساجد حسب احتياجات وطبيعة المناطق)، موضحاً أن الجهات المستهدفة في الورشة هي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص والجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، والمؤسسات الخيرية، ورجال الأعمال والجهات الإعلامية وكافة المهتمين بالمساجد والأعمال الخيرية والغرف التجارية. الجدير بالذكر أن مؤسسة الأعمال الخيرية للمساجد مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ولها كيانها الإداري والمالي الخاص بها، وتتولى المؤسسة عمارة المساجد وصيانتها والعناية بها مع فتح مجال للمحسنين للمساهمة في هذا الشأن، كما تعنى المؤسسة بإقامة المؤتمرات والندوات حول عمارة المساجد وخدمتها وتقدم الدعم الفني والإداري للراغبين في بناء المساجد، وتتركز رؤية المؤسسة في أن تكون من أوائل من يشار إليه تنفيذاً أو استشارة في عمارة بيوت الله، أما رسالتها فتتمثل في أنها تسعى لعمارة وصيانة بيوت الله ومرافقها الخدمية بتطبيقات هندسية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة لتتحقق الفائدة من بنائها وذلك من خلال استقبال تبرعات ومساهمات المحسنين ومن خلال الاستفادة من مهارات الكفاءات البشرية.