عروض مسرحية توعوية في الجنادرية

اجتذبت العروض المسرحية التوعوية في مهرجان الجنادرية اعداداً كبيرة من الزوار من مختلف الأعمار بما تطرحه من عروض تعالج مختلف القضايا الاجتماعية.

وقال سعد المدهش معد بعض فقرات تلك العروض ان مجال طرحها ركز على الإرشاد والتوعية بأسلوب خفيف وممتع بمشاركة نجوم من بينهم رشيد الغنيم وعلى المدفع وسعد الصالح وعبدالله العصيمي ومنصور الحسين ومحمد الغايب وشجاع الحمود.

وأبدى المدهش ارتياحه للإقبال الذي شهدته وتشهده تلك العروض وتمنى استمرارها في مختلف الفعاليات الثقافية بالمملكة للمساهمة في زيادة الوعي ومعالجة مختلف القضايا التي يعيشها المجتمع.