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عطل في نظام الحاسب الآلي بمنافذ المملكة يشل حركة العبور ساعة واحدة

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    أدى تعطل نظام الحاسب الآلي التابع للجوازات ظهر أمس الأول في منافذ المملكة إلى زيادة في طوابير ارتال من السيارات والمئات من المسافرين في جميع المنافذ بما في ذلك الجوية وتم تصليح ذلك العطل من مركز المعلومات الوطنية بالتعاون مع إدارة الجوازات في غضون ساعة.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الجوازات بالمنطقة الشرقية، المقدم معلا بن مرزوق العتيبي ل"الرياض"، ان العطل حدث في نظام الحاسب الآلي التابع للجوازات، الذي يشغله مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية الساعة الثانية عشرة والنصف الى الساعة الواحدة من ظهر (أمس الأول الخميس).

وأضاف المقدم العتيبي أن التوقف في نظام الحاسب الآلي كان في جميع المنافذ وليس منفذ جسر الملك فهد فقط، مؤكداً أنه عاد، وانتظمت حركة المسافرين بشكل طبيعي.

وتلقت "الرياض" عددا من الاتصالات من المواطنين بشأن تعطل جسر الملك فهد الرابط بين ومملكة البحرين بعد زيادة أعداد السيارات وتجاوز طوابير الانتظار حوالي كيلو متر، وسيطرت حالة من التذمر على آلاف المسافرين بسبب انتظارهم لنحو ساعة في منفذ جسر الملك فهد، حيث فوجئ المسافرون بالزحام الشديد، الذي امتد من منطقة كبائن الجوازات حتى خلف المنطقة التجارية وسط شلل تام لحركة المرور في الجسر، سواء للمغادرين أو القادمين، خاصة أن منهم طلاب جامعات وموظفين تضرروا من جراء ذلك العطل الذي حدث في جوازات الجسر.

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