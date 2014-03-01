أمير الدنمارك يزور شرم الشيخ والمحافظ يدعو الملكة لزيارتها

قال الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ أنه دائم الحضور للمدينة عدة مرات خلال العام مصطحبًا معه إخوته وبعض أصدقائه المقربين، مشيرًا إلى أنه يعشق شرم الشيخ ويتجول بها بأمان وحرية تامة.

وأضاف أنه قام برحلة بحرية بالمركب ، كما قام بزيارة العديد من المنشآت السياحية بالمدينة والتجول بمنطقة خليج نعمة وبعض الأماكن الأخرى، مؤكدًا على حسن الاستقبال والنظافة بالمدينة، والأمن والأمان، كما أضاف أن شرم الشيخ آمنة تمامًا ويشعر أنه في بلده، وأنه سيكرر الزيارة خلال هذا العام أيضًا.

كما قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بلقاء الأمير وإهدائه درع المحافظة وهدية تذكارية عبارة عن طبق من الفضة نقش عليه شعار المحافظة وعلم مصر، وقام أيضًا بإهداء الشال البدوي لأخوات الأمير المرافقين له، كما قام بإرسال شال بدوي هدية لملكة الدانمارك، كما وجه لها الدعوة لزيارة مدينة شرم الشيخ ورافقه اللواء محمود الحفناوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء.