أخبار عاجلة

أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
صور| السيسي وترامب يتجولان في حديقة البيت الأبيض -
صور| افتتاح الملتقى التوظيفي السابع لـ«صيدلة المنصورة» -
لميس الحديدي: هناك حميمية في العلاقة بين السيسي وترامب -
صحيفة كوبية: السيسي لن يستفيد من لقائه بـ«ترامب» -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر -
الخياط: محمد سلطان حاول إفشال زيارة السيسي لواشنطن -
غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي الخامس لـ«طب الأسنان» -
تغطية خاصة - الجار الله :السيسي ذهب لأمريكا بأوراق مهمة أولها الإنتصار على خصومه من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أمير الدنمارك يزور شرم الشيخ والمحافظ يدعو الملكة لزيارتها

Google+ Print
أمر الدنمارك وسط المحافظ ومدير الأمن

أمر الدنمارك وسط المحافظ ومدير الأمن

قال الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ أنه دائم الحضور للمدينة عدة مرات خلال العام مصطحبًا معه إخوته وبعض أصدقائه المقربين، مشيرًا إلى أنه يعشق شرم الشيخ ويتجول بها بأمان وحرية تامة.

وأضاف أنه قام برحلة بحرية بالمركب ، كما قام بزيارة العديد من المنشآت السياحية بالمدينة والتجول بمنطقة خليج نعمة وبعض الأماكن الأخرى، مؤكدًا على حسن الاستقبال والنظافة بالمدينة، والأمن والأمان، كما أضاف أن شرم الشيخ آمنة تمامًا ويشعر أنه في بلده، وأنه سيكرر الزيارة خلال هذا العام أيضًا.

كما قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بلقاء الأمير وإهدائه درع المحافظة وهدية تذكارية عبارة عن طبق من الفضة نقش عليه شعار المحافظة وعلم ، وقام أيضًا بإهداء الشال البدوي لأخوات الأمير المرافقين له، كما قام بإرسال شال بدوي هدية لملكة الدانمارك، كما وجه لها الدعوة لزيارة مدينة شرم الشيخ ورافقه اللواء محمود الحفناوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء.

درع المحافظة الفضى

درع المحافظة الفضى

المحافظ يقدم درع المحافظة

المحافظ يقدم درع المحافظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر»

فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر»

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر

تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما