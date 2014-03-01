عبّاس النّوري في ثلاثة أعمال جديدة حتّى اللّحظة

موسم درامي حافل للفنّان السّوري عبّاس النّوري هذه السنة، بفضل مشاركته حتى اللّحظة بثلاثة أعمال سوريّة جديدة، جميعها تُصور في دمشق، لعل أبرزها "باب الحارة" بجزأيه السّادس والسّابع.

عبّاس النّوري أو "أبو عصام"، كما عرفه الجمهور في "باب الحارة"، سيستمر بتجسيد الشّخصية التي غابت عن الأجزاء الأخيرة من العمل بسبب خلافات مع المنتج والمخرج آنذاك.

من جهة أخرى، أنهى النّوري مؤخّراً تصوير مشاهده في مسلسل "صرخة روح2"، ضمن خُماسيّة "سولو" للمؤلف والمخرج زهير قنوع، حيث يظهر "أبو عصام" في الصّور المسرّبة من العمل "أصلع"؛ الأمر الذي سيجعل "اللوك" جديداً على جمهور النّوري في رمضان المقبل.

أمّا أحدث أعمال النوري، فهو مسلسل البيئة الشّاميّة "الغربال"، للمخرج السوري ناجي طعمي، عن نص الكاتب سيف حامد، والذي تدور أحداثه في الشام أواخر عشرينات القرن الماضي، ضمن إطار اجتماعيّ مستوحى من وقائع تاريخيّة، تتعلق بأجواء الحراك السّياسي ضد الاحتلال الفرنسيّ والصّراع على السّلطة في تلك المرحلة.

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