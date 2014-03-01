عاصي الحلاني يركّز نشاطه على " The Voice" بعد تأجيل حفل "البيال"

تأّجّل الحفل الخيري الذي كان من المقرّر أن يحييه الفنان عاصي الحلاني في 2 آذار المقبل في صالة المعارض "البيال"، بسبب تردّي الأوضاع الأمنية في لبنان واستمرار التفجيرات الإرهابية.

عاصي المنشغل حالياً ببرنامج "The Voice" أشار إلى أنّه لم يقم بتحديد موعد جديد لحفل "البيال".

يُذكر أنّ ريع الحفل كان سيعود لصالح جمعية "Live Lebanon"، باعتبارعاصي سفيراً لمشاريعها الإنسانية.

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