ألمانيا تستدعي أربعة لاعبين لأول مرة قبل مواجهة تشيلي

رلين، (إفي): استدعى يواخيم لويف المدير الفني للمنتخب الألماني اليوم أربعة لاعبين لأول مرة في قائمة الفريق لمواجهة نظيره التشيلي وديا في الخامس من مارس المقبل.

وضم لويف كل من المدافعين شكودران مصطفي وماتياس جنتر ولاعب الوسط أندري هان والمهاجم بييري ميتشل لاسوجا، وستكون هذه هي المرة الأولى لهم جميعا في صفوف (الماكينات).

وسيطر فريق بايرن ميونيخ على معظم اختيارات المدرب الألماني للمباراة الودية المقبلن، وهو ما تعكسه سيطرة "البافاري" على الكرة المحلية والقارية في الوقت الحالي.

وفيم يلي قائمة ألمانيا للمباراة الودية:

المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - رومان فيدنفيلر (بروسيا دورتموند).

الدفاع: جيروم بواتينج (بايرن ميونيخ) - ماتياس جنتر (فرايبورج) - كيفن جروسكروتز (بروسيا دورتموند) - مارسيل يانسن (هامبورج) - فيليب لام (بايرن ميونيخ) - شكودران مصطفي (سامبدوريا الإيطالي) - بير ميرتساكر (أرسنال الإنجليزي) - مارسيل شميلزر (بروسيا دورتموند).

الوسط: لارس بندر (باير ليفركوزن) - أندري هان (أوجسبورج) - ماريو جوتزه وتوني كروز وباستيان شايفنشتايجر (بايرن ميونيخ)- ميسوت أوزيل ولوكاس بودلوسكي (أرسنال الإنجليزي) - أندري شورله (تشيلسي الإنجليزي) - سيدني سام (باير ليفركوزن).

الهجوم: بيير ميتشل لاسوجا (هامبورج) - ميروسلاف كلوزه (لاتسيو).